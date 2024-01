Mit 61 Jahren Ex-Scorpions-Drummer James Kottak gestorben

Die Scorpions („Wind of Change“) trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger. Der US-Musiker James Kottak, der von 1996 bis März 2016 in der Rockband spielte, ist am Dienstag im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigte Scorpions-Manager Peter Lanz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die Umstände des Todes blieben unklar. Die Band um Frontmann Klaus Meine hatte Kottak am Dienstagabend auf ihrer Homepage und auf ihren Social-Media-Kanälen gewürdigt: „James war ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Musiker und liebevoller Familienvater, er war unser „Bruder von einer anderen Mutter“ und wird uns sehr fehlen. Rock 'n' Roll für immer, RIP James.“