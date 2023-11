Wegen Diskriminierung De Niros Firma muss Ex-Angestellter 1,3 Millionen Dollar zahlen

Die Produktionsfirma des US-Schauspielers Robert De Niro muss einer ehemaligen Angestellten wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung 1,3 Millionen Dollar (rund 1,2 Millionen Euro) zahlen. Ein US-Geschworenengericht verhängte am Donnerstag (Ortszeit) die Strafe gegen Canal Productions. Graham Chase Robinson hatte dem „Taxi Driver“-Star vorgeworfen, sie für typische Frauentätigkeiten eingesetzt zu haben. Demnach musste Robinson Wäsche waschen, De Niros Wohnung saugen und Abendveranstaltungen organisieren - auch nachdem sie in dem Unternehmen in eine Führungsposition aufgestiegen war.