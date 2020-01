Beruf: Bevor Robbie Williams als Bandmitglied von "Take That" den Druchbruch schaffte, musste er einen Beruf ausüben. So war er, wenn auch nur für kurze Zeit, Verkäufer für eine Firma, die Doppelverglasungen herstellte. Für das Vorsingen bei "Take That" war im übrigen seine Mutter verantwortlich. Sie laß in einer Zeitung von dem Casting der Band und meldete ihren Sohn an.