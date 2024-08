US-Schauspieler Rob Lowe wurde nach Familien-Notfall nüchtern

Ein „erster Schimmer eines Gewissens“ sei für ihn die Komödie „Shampoo“ mit Warren Beatty gewesen. „Es ist ein großartiger Film, aber am Ende ist er ein Lebemann, ein charmanter Playboy, der mit nichts dasteht.“ Auch als Ende der 80er Jahre Videoaufnahmen geleakt wurden, die Lowe beim Sex mit zwei jungen Frauen zeigten, habe er sein Leben neu bewertet, schildert er. „Aber das, was mich wirklich verändert hat, war, dass ich nicht in der Lage war, für meine Familie und mich selbst da zu sein.“