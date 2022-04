Wegen Schießerei : Rihannas Freund Asap Rocky in Los Angeles festgenommen

Rihannas Freund Asap Rocky in Los Angeles festgenommen

Los Angeles Der Rapper Asap Rocky ist wegen einer Schießerei im November festgenommen worden. Der Rapper und Sängerin Rihanna erwarten derzeit ihr erstes Kind.

Der Freund von Sängerin Rihanna sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) am internationalen Flughafen von Los Angeles in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Der 33-Jährige stehe unter dem Verdacht des Angriffs mit einer tödlichen Waffe.