Rihanna und A$AP Rocky wurde im Mai Eltern Superstar Rihanna zeigt ihren Sohn erstmals der Öffentlichkeit

Superstar Rihanna hat am Samstag erstmals ein Video ihres im Mai geborenen Sohnes im Internet geteilt. In dem 45 Sekunden langen Video im Onlinedienst TikTok lächelt das Baby, gluckst und greift nach dem Telefon, worauf Rihanna sagt: „Versuchst du, an Mamas Telefon ranzukommen?“ Das erste Video der Sängerin in dem Netzwerk wurde bereits fast 13 Millionen mal angesehen, rund 3,7 Menschen klickten das Herz-Symbol an, um das Video zu „liken“.