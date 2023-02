Porträt Das ist Rihanna

Es folgte ein Vorsingen bei Def Jam, dem Label von Rick Rubin und Russell Simmons. Rapper Jay-Z, der das Plattenlabel zu dem Zeitpunkt leitete, biss an und nahm Rihanna unter Vertrag. 2005 erschien Rihannas Debütalbum „Music of the Sun“ mit „Pon de Replay“ als Single, der ein weltweiter Hit wurde. Unter anderem landete Rihanna damit auf Platz zwei der amerikanischen Billboard Hot 100. Auch ihr kurz darauf folgendes zweites Album „A Girl Like Me“ brachte ihr schnelle Erfolge. Mit der Single „SOS“ landete sie ihren ersten Nummer-Eins-Hit in den USA.