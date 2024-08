Trauer um Promi Richard Lugner ist tot – die Schlagzeile als Lebenselixier

Der Tod des Gesellschaftslöwen rief zahlreiche Reaktionen in Österreich hervor. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schrieb auf der Plattform X: „Richard Lugner war ein erfolgreicher Unternehmer und eine schillernde Persönlichkeit. Ein österreichisches Original, das sich nie verbogen hat.“ Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte den Verstorbenen und fand eine Formulierung zu dessen Lebensstil: „Richard Lugner blieb sich unbekümmert treu in seiner Vorstellung vom guten Leben“, so das Staatsoberhaupt auf X.