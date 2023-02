Riccardo Simonetti zum Showbusiness Zwischen Empathielosigkeit, leeren Fragen und schmerzvollen Erinnerungen

In einem Rahmen, in dem er das „ganzheitlich beleuchten“ könne, wäre das in Ordnung. „Ich erzähle das aber ungern zwischen zwei Fragen, wie ich meine Haare pflege und ob es mir Spaß gemacht hat, einen Kinderfilm zu synchronisieren. So eine schlimme Erinnerung dann plötzlich Revue passieren zu lassen, das ist ja immer wie ein Pflaster aufzureißen und die Wunde blutet weiter.“