Promis wie Sylvie Meis gratulieren Riccardo Simonetti ist verlobt – so süß war der Antrag

Entertainer Riccardo Simonetti (30) hat sich verlobt. „Ich habe lange darüber nachgedacht, ob und wie ich es euch erzähle, aber ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Deswegen so: Wir sind verlobt“ schrieb Simonetti am Dienstag in einem Instagram-Post. Das Management des Moderators bestätigte der dpa die Verlobung.