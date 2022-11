Er wuchs als Sohn eines Beamten und einer Kindergärtnerin in „behüteten, normalen Verhältnissen“ auf, wie er sagt. Mit 17 Jahren verließ er die Schule – weil er lieber bei einem befreundeten Bauunternehmer arbeitete statt zu büffeln und deshalb die Zulassung zur Matura, dem österreichischen Abitur, verpasste. „Ich hatte ziemlich viele Fehlstunden in der Schule und wurde deshalb in Deutsch nicht beurteilt“, erzählte er im März 2020 beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf.