„Let’s Dance“-Star Renata Lusin spricht über ihre dritte Fehlgeburt – „Ihr seid nicht alleine“

Düsseldorf · Renata Lusin hat ihr Schweigen gebrochen: Am Sonntagabend will der „Let’s Dance“-Star in einem Interview ganz offen über seine drei Fehlgeburten und seine Gefühle reden. Die 35-Jährige hat eine ganz bestimmte Botschaft an andere betroffene Frauen.

13.03.2023, 09:58 Uhr

Renata Lusin spricht jetzt in einem Interview ganz offen über ihre Gefühle. Foto: TVNow

Renata Lusin ist einer der Publikumslieblinge bei „Let’s Dance“. In der aktuellen 16. Staffel der RTL-Show hätte die Profitänzerin bereits zum sechsten Mal mit dabei sein sollen. Doch dann wurde die 35-Jährige schwanger und sie musste ihre Teilnahme absagen. In der Auftaktfolge sagte Lusin, deren Ehemann Valentin ebenfalls zur Crew gehört, dass es für sie "der schönste Grund" sei, um ihre diesjährige Teilnahme an der Sendung abzusagen. "Wir haben uns das sehr gewünscht, deswegen mache ich dieses Jahr Pause." Nur drei Wochen später stand nach einem Arzttermin aber fest, dass sich der Fötus in ihrem Bauch nicht entwickelt hat. Die Düsseldorferin hat ihr Baby verloren – und das bereits zum dritten Mal. „Ich kann gerade gar nicht sagen, wie ich mich fühle. Ich muss das Ganze erst mal verarbeiten“, sagte Lusin am vergangenen Freitag als die Nachricht über die Fehlgeburt ein Medienecho verursacht hatte. Renata und Valentin Lusin haben ihr Baby verloren „Let’s Dance“-Tänzer Renata und Valentin Lusin haben ihr Baby verloren In einem exklusiven RTL-Interview, das in seiner ganzen Länge am Sonntagabend, 12. März, ausgestrahlt wird, will die Tänzerin nun ganz offen über ihre drei erlittenen Fehlgeburten und ihre Gefühle sprechen. "Es war ganz, ganz wichtig für mich, dieses Thema anzusprechen", sagt sie in einem Video, das der Sender schon jetzt veröffentlicht hat. "Damit befreie ich mich, damit wird es mir gut gehen, ich werde weniger Albträume haben. Das weiß ich." Darüber zu sprechen würde ihr helfen, "psychisch damit klarzukommen", so die 34-Jährige. „Die meisten Frauen wollen reden“ AWO-Schwangerschaftsberatung „Die meisten Frauen wollen reden“ Sie selbst hätte am liebsten bis zur zwölften Woche mit der Bekanntgabe der Schwangerschaft gewartet, doch Renata Lusin hatte wegen ihrer überraschenden "Let's Dance"-Absage schon früher darüber sprechen müssen. Drei Wochen später erlitt sie die Fehlgeburt. Lusin will nach eigener Aussage von nun an offen mit dem Thema umgehen und anderen betroffenen Frauen Mut machen. „Es ist kein Tabu-Thema. Ich will, dass andere Frauen wissen: Ihr seid nicht alleine!“ Das komplette Interview wird am Sonntag ab 19.05 Uhr in der RTL-Sendung „Exclusiv Weekend“ ausgestrahlt.

