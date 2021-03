Sachsen-Anhalts Ministerpräsident : Haseloff twittert einen einzigen Buchstaben und kassiert Tausende Likes

Magdeburg Ein versehentlicher Tweet geht durch die Decke: Reiner Haseloff geht mit nur einem Buchstaben viral und zeigt sich humorvoll im Nachgang.

Mit einem versehentlich getwitterten einzelnen Buchstaben hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) seinen bisherigen Reichweiten-Rekord auf Twitter pulverisiert. Ein schlichtes „Ä“ twitterte der Chef der Magdeburger Kenia-Koalition am Donnerstagabend und erreichte damit in den ersten zweieinhalb Stunden mehr als 5000 Likes und gut 2000 Retweets und Zitierte Tweets, am frühen Freitagmorgen (8.30 Uhr) ist der Stand bereits bei 10.736 Likes.