90 Kilo abgenommen : Reiner Calmund spricht über die Zeit nach seiner Magenverkleinerung

Baierbrunn 90 Kilogramm hat der frühere Fußballmanager Reiner Calmund nach seiner Magenverkleinerung im Jahr 2020 abgenommen. Doch auf eines will er trotzdem nicht verzichten.

Calmund, der laut „Apotheken Umschau“ seit der Magenverkleinerung 90 Kilo abgenommen hat und nun noch 90 Kilo wiegt, genießt sein neues Leben. „Ich kann spazieren gehen und kriege dabei keine Schnappatmung mehr“, sagte er dem Magazin. Und: „Ich kann mich bewegen, ich kann meine Schuhe zubinden und mit meiner Tochter Federball im Garten spielen.“ Durch die Bewegung entdecke er seine Umgebung neu. „Ich habe zig Jahre in meinem Haus gewohnt und wusste gar nicht, dass ich von dort in nur zehn Minuten an einem wunderschönen Weiher bin. Jetzt kann ich sogar um den See herumspazieren.“