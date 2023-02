„Forbes“-Liste Diese Promis haben 2022 am meisten Geld verdient

Platz 6: Brad Pitt (100 Millionen Dollar)

Brad Pitt verdiente „Forbes“ zufolge 113 Millionen am Verkauf der Mehrheit an seiner Produktionsfirma „Plan B“ im Dezember 2022. „Plan B“ produzierte unter anderem die Oscar-Preisträger-Filme „Moonlight“ und „12 Years a Slave“. Laut „Forbes“ verdiente Pitt zudem rund 30 Millionen Dollar mit seinen Rollen in den Filmen „Bullet Train“, „Babylon“ und „The Lost City“.