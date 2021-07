Regisseur von „Superman“ und „Lethal Weapon“ : Richard Donner ist tot

US-Regisseur Richard Donner starb den Angaben zufolge am Montag im Alter von 91 Jahren aus zunächst nicht genannter Ursache (Archivfoto). Foto: dpa/Kay Blake

New York Mit Werken wie „Superman“, „Lethal Weapon“ oder die „Die Goonies“ feierte US-Regisseur Richard Donner seine größten Erfolge. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Einer der Wegbereiter des klassischen Actionfilms, US-Regisseur Richard Donner, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot.Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren aus zunächst nicht genannter Ursache gestorben, hieß es unter anderem in einem „Deadline“-Bericht. Seine Frau Lauren Shuler Donner sagte dem Branchenmagazin: „Er war ein großartiger Mann. Ich war eine sehr, sehr glückliche Frau. Aber er war sehr krank, also war es Zeit für ihn zu gehen.“