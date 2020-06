„Leute wie Agent Orange“ : Regisseur Spike Lee bezeichnet Trump als „unamerikanisch“

Spike Lee besucht einen Lunch mit weiteren Oscar-Nominierten. Archivfoto. Foto: REUTERS/DAVID MCNEW

New York Der Filmregisseur Spike Lee hat US-Präsident Donald Trump und andere für eine zunehmende Polarisierung in der US-Gesellschaft verantwortlich gemacht. Kritik an Menschen und Land sei notwendig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Patriotismus bedeute für ihn auch anzusprechen, wenn etwas in der Gesellschaft „scheiße“ laufe, sagte Lee der Nachrichtenagentur AP in einem Interview. „Leute wie Agent Orange, die sagen "Amerika, liebe es oder verschwinde", sind unamerikanisch.“ Besonders jene, die das gegenüber Schwarzen sagten, denn die Schwarzen seien es gewesen, die das Land aufgebaut hätten.

Agent Orange ist ein Spitzname, den Trump wegen seiner Hautfarbe immer wieder zu hören bekommt. Bekannt ist der Begriff aber vor allem auch als Bezeichnung für einen Kampfstoff, den die USA im Vietnamkrieg großflächig eingesetzt haben. Um diesen Krieg und vor allem die meist unterrepräsentierte Rolle afroamerikanischer Soldaten geht es auch in Lees neuem Film „Da 5 Bloods“, der ab Freitag auf Netflix läuft.

Foto: AFP/VALERIE MACON 24 Bilder Das sind die Gewinner der Oscars 2019

Mit Blick auf die laufenden Demonstrationen gegen Polizeigewalt und institutionalisierten Rassismus in den USA dürfte Lee damit wieder einen Nerv treffen. Sein gesamtes Lebenswerk widmet sich der Rolle der Schwarzen in der US-Geschichte, viele fühlten sich durch die jüngsten Unruhen an seinen Film „Do the Right Thing“ erinnert.

Eröffnet wird „Da 5 Bloods“ über schwarze Vietnamveteranen, die auf der Suche nach einem Schatz und der Leiche ihres Kommandeurs nach Vietnam zurückkehren, mit einer Rede von Box-Ikone Muhammad Ali, der sich geweigert hatte, in den Vietnamkrieg zu ziehen und deshalb als unpatriotisch dargestellt wurde. Nach seinem Tod sei Ali gefeiert worden, sagte Lee der AP. „Aber es gab einen Zeitpunkt, an dem Muhammad Ali der meistgehasste Mann in Amerika war.“

„Die Darstellung des amerikanischen Helden war immer John Wayne“, sagte Lee weiter. „Deshalb fand ich es angemessen, echte amerikanische Patrioten zu zeigen.“

(anst/dpa)