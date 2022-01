Oscar-Preisträgerin : Schauspielerin Regina King trauert um 26-jährigen Sohn

New York Die Oscar-prämierte Schauspielerin und Regisseurin Regina King hat ihr einziges Kind verloren. Ihr Sohn Ian Alexander Jr. sei wenige Tage nach seinem 26. Geburtstag gestorben, teilte die Familie am Samstag mit.

Vor einer Woche hatte King („If Beale Street Could Talk“) noch den neuesten Track ihres Sohnes, „Green Eyes“, auf Instagram geteilt und ihre Follower aufgerufen, ihn sich anzuhören. In einem Interview mit dem Magazin „People“ nannte sie ihren Sohn einst einen „unglaublichen jungen Mann“. Ian Alexander schrieb in einer Instagram-Botschaft anlässlich von Kings 50. Geburtstag im vergangenen Jahr, es sei das größte Geschenk sie als Mutter zu haben. Mutter und Sohn ließen sich beide die Worte „Bedingungslose Liebe“ auf Aramäisch tätowieren.