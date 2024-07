Nach Äußerung zu Trump-Attentat RBB distanziert sich von Internetblogger „El Hotzo“

Der aus Süddeutschland stammende 28-jährige Comedian hat eine regelmäßige Sendung auf der RBB-Hörfunkwelle Fritz. Im Netzwerk X hatte sich Hotz am Wochenende unter seinem dortigen Pseudonym „El Hotzo“ zum Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Trump geäußert. So fragte er, was der letzte Bus und Donald Trump gemeinsam hätten und antwortete selbst „leider knapp verpasst“. Außerdem schrieb er dort: „Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben.“ Die Tweets waren am Montag nicht mehr aufrufbar.