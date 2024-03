Gewalt und Sexhandel „Exzessive Machtdemonstration“ – Anwalt von Sean „Diddy“ Combs kritisiert Razzien

Ermittler hatten am Montag zwei Häuser des Musikers in den Bundesstaaten Kalifornien und Florida durchsucht. Die Durchsuchungsbefehle standen im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Bundesbehörden in New York zum Straftatbestand des Sexhandels. Die Ermittlungsbehörde Homeland Security Investigations teilte mit, dass man „Strafverfolgungsmaßnahmen als Teil einer laufenden Untersuchung“ ausgeführt habe, an denen Bundespolizisten in Los Angeles und Miami beteiligt gewesen seien.