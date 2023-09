Rückkehr auf die Erde Amerikanischer Astronaut erzielt unfreiwilligen US-Rekord

Der 47-Jährige Rubio sagte, er hätte vorab niemals zugestimmt, so lange im All zu bleiben. Inzwischen habe das älteste seiner vier Kinder das erste Jahr an der US-Marine-Akademie absolviert und ein anderes gehe an die Militärakademie West Point. „Meine Frau und meine Kinder zu umarmen, wird das Wichtigste sein, und darauf werde ich mich wahrscheinlich in den ersten Tagen konzentrieren“, sagte der Militärarzt und Hubschrauberpilot.