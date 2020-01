Schauspieler im Dschungelcamp : Das ist Raúl Richter - und das hat er im Dschungel vor

Murwillumbah Lange spielte er bei GZSZ mit, jetzt taucht er im Dschungelcamp auf. Raúl Richter ist einer der Teilnehmer bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“.

Woher kennt man Raúl Richter?

Was will er im Dschungelcamp machen?

Richter will Akzente setzen, vielleicht mehr als es sein ehemaliger Serienkollege Jörn Schloinvogt bei seiner Teilnahme gemacht hat. „Jörn wurde wenig geschnitten, weil er nicht so viel gesagt hat. Vielleicht war das auch seine Taktik, unauffällig durch das Camp zu kommen. Was ich jetzt da mache oder nicht, kann ich jetzt auch nicht sagen, dass hängt so, so sehr von der Konstellation ab und was drumherum passiert“, sagt Richter. Er ist kein großer Freund von Masken: „Ich denke nicht, dass ich eine Maske aufsetzen werde. Natürlich weiß ich, dass ich gefilmt werde. Das wird man zu keinem Zeitpunkt vergessen, da bin ich ehrlich. Ich werde versuchen, mir nicht in der Nase zu bohren. Ansonsten bin ich so, wie ich auch zuhause bei meinen Freunden wäre.“