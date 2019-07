„Wie schlafe ich mit einem Wasserbüffel?“ : Ärger um misogynen Elternratgeber

Düsseldorf Ein Ausschnitt aus einem Ratgeber für werdende Väter ist zu einem Aufreger auf Twitter geworden. Nutzer werfen dem Autor des Buches Respektlosigkeit gegenüber schwangeren Frauen vor.

Auf Twitter hat eine Nutzerin ihrem Unmut über einen Ratgeber für Väter Luft gemacht. „Und heute mal ein Blick in aktuelle Elternratgeber jenseits der achtsamen/respektvollen Bubble“, schreibt Susanne Mierau. „14. Auflage. Will ich wissen, wie viele Väter dieses Buch zu Hause haben???“Darunter zwei Fotos von den Seiten 81 und 82 eines nicht genannten Buches. Das Kapitel, aus dem die Seiten stammen, behandelt das Thema „Sex in der Schwangerschaft“ im allgemeinen. Die Einleitung auf zwei Seiten trägt den Titel „Wie schlafe ich mit einem Wasserbüffel“ und beantwortet zunächst die Frage, ob und wie überhaupt werdende Väter mit werdenden Müttern Geschlechtsverkehr haben können.

Auch die Nutzer teilen Mieraus Meinung zu den zahlreichen „saloppen“ Formulierungen: „Und solange die Fruchtblase ganz ist, kannst du die Kleine nach allen Regeln der Kunst durch die Bude schieben“ oder „wenn der ehemals sportliche Gazellenrahmen in Richtung Wasserbüffel mutiert“ steht da geschrieben. „So was von abstoßend“, schreibt eine Kommentatorin.

Und heute mal ein Blick in aktuelle Elternratgeber jenseits der achtsamen/respektvollen Bubble. 😱 14. Auflage. Will ich wissen, wie viele Väter dieses Buch zu Hause haben??? pic.twitter.com/ICN6qKCp43

„Ich konnte es gar nicht fassen“, so Susanne Mierau selbst, die den Tweet verfasst hatte. Ein Freund habe ihr das Buch gezeigt. „Das Buch zeigt eigentlich nur, was wir für ein Bild von Frauen haben.“ In ihrem Tweet hat Mierau den Titel des Buches und den Namen des Autors habe sie bewusst weggelassen. „Die Ausdrücke in dem Buch illustrieren eigentlich nur, wie unsere Gesellschaft Mütter und Frauen sieht“, so die Kleinkindpädagogin.