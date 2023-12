Kritik an Buch-Passage Was hinter den Rassismusvorwürfen gegen Monika Gruber steckt

Anlass ist eine Passage über die Bloggerin Roma Maria Mukherjee, die in einem Beitrag vor der Unterwanderung von Hobby-Kursen für Handarbeiten durch rechtsextreme Frauen gewarnt hatte. Das sei Schwachsinn und Mukherjee eine Tugendwächterin, heißt es im Buch. Was eine Frau dieses Namens in der textilen Hobbyszene treibe, sei ein Rätsel, man hätte sie „eher beim tantrischen Shakren-Turnen oder einem veganen Urschrei-Seminar verortet“.