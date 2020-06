Neuer Name : Reaktion auf Rassismus-Debatte – US-Band Dixie Chicks heißt jetzt anders

Neuer Name

New York Die US-Band Dixie Chicks hat sich als Reaktion auf die Rassismus-Debatte umbenannt. Die Musikerinnen erklärten auf ihrer Webseite, sie wollten mit diesem Schritt „diesem Moment“ gerecht werden.

Der Grund: Weil ihr bisheriger Name an die Zeit der Sklaverei erinnert, wie die Frauenband am Donnerstag auf ihrer Website mitteilte."Dixie" ist eine aus dem 19. Jahrhundert herrührende Bezeichnung für die US-Südstaaten. Im Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 hatte der Süden vergeblich gegen den Norden für den Erhalt der Sklaverei gekämpft. Die aus Texas stammende Country-Pop-Band äußerte sich aber nicht näher zu den Gründen für ihre Umbenennung. Sie erklärte lediglich, sie wolle "diesem Moment" gerecht werden.