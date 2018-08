Rapper Drake überrascht Elfjährige im Krankenhaus

Chicago Weil sie auf eine Herztransplantation wartet, musste Sofia Sanchez ihren elften Geburtstag in der Klinik verbringen. Eine Überraschung gab es dann aber doch.

Musikalische Überraschung zum Geburtstag: Ein elfjähriges Mädchen hat in Chicago Besuch von dem kanadischen Rapper Drake bekommen. Bei Instagram veröffentlichte er Fotos von dem Treffen mit dem Kind, das auf eine Herztransplantation wartet.

Drake war über ein Video auf Sofia Sanchez aufmerksam geworden, in dem sie den Krankenhausflur zu dem Song „In My Feelings“ entlang tanzte und erklärte, sie liebe die Musik des Künstlers und wünsche sich, dass er sie zu ihrem Geburtstag aufmuntern werde. Sie wurde am Samstag elf.