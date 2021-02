„Aus Angst und Ehre geschwiegen“ : Rapper Bushido kämpft vor Gericht mit Tränen

Berlin Der Rapper Bushido hat im Prozess gegen Clanchef Arafat A.-Ch. über seinen einstigen Entschluss berichtet, gegen seinen langjährigen Geschäftspartner auszusagen - und dabei mit den Tränen gekämpft.

Er habe sich zunächst nicht der Polizei anvertrauen wollen, so der Musiker am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht. „Bis Januar 2019 wollte ich vermeiden, dass bekannt wird, was ein Jahr zuvor geschah.“ Er habe „aus Angst und Ehre geschwiegen“. Nachdem er dann aber erfahren habe, dass seiner Familie etwas angetan werden solle, habe er seine Entscheidung revidiert. „Ich war offen und ehrlich und habe mich selbst belastet.“