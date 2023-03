Rückblick in Bildern Quincy Jones feiert 90. Geburtstag

Aufgewachsen ist Jones in Chicago. Als Teenager lernt er den Soul-Sänger Ray Charles kennen, mit dem er in Seattles Jazz-Clubs spielt. Nach und nach arrangiert er Stücke für immer mehr Jazz-Künstler und veröffentlicht 1957 sein erstes eigenes Album. Im selben Jahr zieht er nach Paris, wo er als Produzent und Orchesterleiter arbeitet, unter anderem für Frank Sinatra. Mit seiner eigenen Big Band geht er außerdem in Europa auf Tournee.