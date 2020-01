Kein Auftritt der Putzfrau : Kramp-Karrenbauer verzichtet dieses Jahr auf Karneval-Auftritte

Berlin Viel Kritik hagelte es 2019 für die CDU-Chefin, als sie bei einem Karnevals-Auftritt Witze über Toiletten für das dritte Geschlecht machte. In diesem Jahr wird sie nicht auftreten.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer tritt in diesem Jahr nicht im Karneval auf. „Frau Kramp-Karrenbauer hat in dieser Session keine Auftritte im Karneval geplant“, teilte die CDU am Mittwoch auf Anfrage des Nachrichtenportals „watson“ mit. Im September war die Verteidigungsministerin vom Bund Deutscher Karneval (BDK) zur Sonderbotschafterin für das Kulturgut Fasching-Fastnacht-Karneval ernannt worden.