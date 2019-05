Geheimnis gelüftet : Kim Kardashian verrät Namen ihres Babys

Kim Kardashian und ihr Mann bei einem Empfang Anfang Mai in New York. Foto: REUTERS/ANDREW KELLY

Duisburg Lange Zeit haben Kim Kardashian und ihr Mann Kayne West ein Geheimnis um den Namen ihres vierten Kindes gemacht. Jetzt meldete sich die Mama bei Instagram.

Kim Kardashian nennt ihr neugeborenes Baby Psalm West. Das gab sie am Freitag auf Instagram und Twitter bekannt. Dort veröffentlichte sie auch ein Foto eines in einem Bett liegenden Säuglings. Dazu schrieb sie: „Großartiger Muttertag. Mit der Ankunft unseres vierten Kindes sind wir unermesslich gesegnet. Wir haben alles, was wir brauchen.“