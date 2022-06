19. Juni 2022 Die britische Sängerin Kate Bush ist mit ihrem Song „Running Up That Hill“ aus dem Jahr 1985 an die Spitze der britischen Charts gestürmt. Wie die Official Charts Company im Vereinigten Königreich (UK) mitteilte, stellte Bush damit einen Rekord auf für die Dauer, die ein Song seit seiner Veröffentlichung bis zum Erreichen der Top-Platzierung in den UK-Charts benötigte - 37 Jahre. Hintergrund für den späten Ruhm ist, dass der Song in neuen Folgen der Netflix-Serie „Stranger Things“ vorkommt. In Deutschland und auch in den USA steht das Lied derzeit auf Platz vier. (Foto, 1985 - Kate Bush in der Dortmunder Westfalenhalle bei einer ZDF-Aufzeichnung.)