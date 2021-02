Tod mit nur 46 Jahren : Prominente trauern um Hamburger Modedesigner Sascha Gaugel

Hamburg Der Modedesigner ist am Mittwoch gestorben - mit gerade einmal 46 Jahren. Viele Promis wurden von ihm eingekleidet. Seine künstlerischen Wurzeln hatte er in Düsseldorf, wo er Modedesign studierte.

Er entwarf Outfits und Looks für Promis wie Halle Berry, Helene Fischer und Sophia Thomalla: Zahlreiche Prominente haben den Tod des Hamburger Modedesigners und Stylisten Sascha Gaugel betrauert. Der 46-Jährige war am Mittwoch gestorben, wie sein Management am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg bestätigte. Zur Todesursache wollte es sich nicht äußern. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.