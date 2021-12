Prominente Tote : Von wem wir 2021 Abschied genommen haben

Foto: dpa/Britta Pedersen 71 Bilder Diese bekannten Menschen sind 2021 gestorben

Düsseldorf Zum Leben gehört auch das Sterben, und so sind in diesem Jahr viele Menschen neu auf die Welt gekommen – und viele haben sie auch wieder verlassen. Wir erinnern an die prominenten Todesfälle 2021.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Prinz Philip, Gerd Müller, Mary Wilson, Alfred Biolek – das sind nur einige Prominente, die in diesem Jahr gestorben sind. Wir behalten sie in Erinnerung, in unserer Bilderstrecke.