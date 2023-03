Von Hamburg bis München Wo die Promi-Köche ihre Restaurants in Deutschland haben

Hin und wieder eröffnet das Unterhaltungsfernsehen den Einblick in Bereiche, die sonst eher fremd blieben. So ist es auch mit der Spitzenküche, die Kochshows wie „Kitchen Impossible“ oder „The Taste“ näherbringen. Darin müssen Spitzenköche, aber auch der Kochnachwuchs gegeneinander antreten und ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis stellen. Der Zuschauer bekommt dann Folge für Folge ein Gefühl dafür, worauf es in der gehobenen Küche ankommt.