Taylor Swift, Jay Z und Co. : Diese Stars blasen mit ihren Privatjets das meiste CO2 in die Luft

Foto: AP/Jordan Strauss 11 Bilder Diese Stars stoßen durch Privatjets am meisten CO2 aus

Düsseldorf Egal ob Rapper, Filmproduzent oder Sängerin - die bekanntesten Persönlichkeiten weltweit sind viel mit dem Privatjet unterwegs. Wer den höchsten CO2-Ausstoß durch Flüge seines privaten Flugzeugs hat, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Taylor Swift gehört zu den erfolgreichsten und gefeiertsten Musikerinnen unserer Zeit. Ihre Songs „Look What You Made Me Do“ oder „Bad Blood“ gingen durch die Decke, ihre Alben erreichten mehrfach Platin-Status. Doch nun macht die Sängerin mit einem unrühmlichen Thema Schlagzeilen. Denn Taylor Swifts Privatjet ist das Flugzeug unter den Prominenten, das sowohl am meisten flog, als auch dabei am meisten CO2 in die Atmosphäre abgab. Dies ergaben die gesammelten Flugdaten der Marketing Agentur Yard mit Sitzen in Cardiff und Edinburgh.

Yard arbeitete für ihre Recherche zu den Promis, die am meisten im Privatjet unterwegs sind, eng mit ADS-B Exchange zusammen. Dabei handelt es sich um die laut eigener Website größte Quelle für ungefilterte Flugdaten. Oder einfach gesagt: ADS-B Exchange verfolgt unter anderem die Flüge bekannter Persönlichkeiten anhand ihrer Flugnummer nach. Ob sich die jeweilige Person, der der Privatjet auch gehört auch wirklich darin befindet, ist jedoch nicht immer eindeutig zu sagen. So kann es sein, dass einer dieser Jets bereits mehr als 100 Flüge in diesem Jahr zurückgelegt hat, dabei aber der Besitzer oder die Besitzerin gar nicht an Bord war.

Dass Stars und Sternchen aber gerne auch für kurze Strecken den Jet benutzen, ist aber schon länger bekannt. So gab es für Kylie Jenner und Partner Travis Scott vor Kurzem einen Shitstorm, nachdem Jenner auf ihrer Instagram-Seite ein Bild zweier Privatjets mit der Unterschrift: „Nehmen wir deinen oder meinen?“ postete. Ein Maybach mit einem Kaufpreis von etwa 200.000 Euro diente dabei nur als schmückendes Beiwerk im Hintergrund. Dennoch schafft es Kylie Jenner im Ranking ‚nur‘ zu Platz 19, Travis Scott hingegen kommt knapp auf Rang 10 mit einem von seinem Jet verursachten CO2-Ausstoß von knapp 3.000 Tonnen zwischen Januar und August 2022. Laut Yard kommt Travis Privatjet auf etwas mehr als 8.000 Minuten Flugzeit in 2022, was knapp 6 Tagen entspricht.

Auch der ehemalige Profi-Boxer Floyd „Money“ Mayweather macht keinen Hehl aus seinem Reichtum. So postet er regelmäßig Bilder von teuren Autos, Yachten und natürlich - von seinem Privatjet. Kein Wunder also, kommt Mayweather laut Yard auf den zweiten Platz der Liste mit einem CO2-Ausstoß von 7.076 Tonnen. Zudem war sein Jet bis August 2022 schon 177 Mal in der Luft, also etwa 25 Mal im Monat. Mayweather ist unter anderem ehemaliger WBC-Weltmeister im Superfeder-, Leicht-, Halbwelter-, Welter- und Halbmittelgewicht und IBF-Weltmeister im Weltergewicht.

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ob und wie viel die Promis ihre Jets nutzen sei natürlich trotzdem ihnen selbst überlassen. Oftmals werden die Flugzeuge sicherlich an Familienmitglieder oder Freunde verliehen oder wahrscheinlich auch vermietet. Dennoch sollte zumindest infrage gestellt werden, was den tausendfachen CO2-Ausstoß im Vergleich zu einem Otto-Normalverbraucher rechtfertigt. Wer sich neben Travis Scott, Taylor Swift und Floyd Mayweather noch in der Liste der größten Privatjet-Klimasünder befindet, sehen Sie in der Bildergalerie.

(joko)