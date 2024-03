Prinzessin wird zum Meme So reagiert das Netz auf Kates Photoshop-Panne

Und so nahmen zahlreiche Nutzer auf X (ehemals Twitter) den royalen Fauxpas zum Anlass, die Prinzessin in lustigen Memes zu verewigen. Mal wurde Kate ein dritter Arm verpasst, dann schlüpft sie in die Rolle von US-Politiker Bernie Sanders. Und auf einem Bild scheint sie ganz verschwunden zu sein, während ihr Ehemann und König Charles verdächtig mit einer Schaufel posieren. In unserer Bilderstrecke haben wir die besten Memes zu Kates Photoshop-Panne gesammelt.