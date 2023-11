Dokumente des Abhörskandals von 2011 Prinz Harry fordert Regierung zur Freigabe von Beweismaterial auf

Prinz Harry bemüht sich um die Freigabe von Beweismaterial aus einer Untersuchung der britischen Regierung zu einem Abhörskandal, das er bei seiner Klage gegen den Verleger einer Boulevardzeitung verwenden will. Ein Anwalt für Harry und weitere Prominente teilte am Dienstag mit, es werde bei der Regierung beantragt, dass eine Anordnung zurückgenommen oder umgeändert werde, die sich gegen die Veröffentlichung von Unterlagen zu Zahlungen an Privatdetektive richtete, die mutmaßlich seine Mandanten ausspioniert hätten.