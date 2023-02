Porträt Das ist Dunja Hayali

2016 erhielt Dunja Hayali eine "Goldenen Kamera" in der Kategorie "Beste Information" für ihre objektive Berichterstattung in der Flüchtlingskrise. Unter anderem nahm sie im Oktober 2016 an einer AfD-Demonstration in Erfurt teil und fiel der Jury vor allem durch ihre klaren und unaufgeregten Fragen auf. Ihre Dankesrede, in der sie auf den Hass im Netz aufmerksam machte, polarisierte damals stark. In ihrer Rede verwies sie nicht nur darauf, dass Journalisten sicherlich fehlbar, aber daher nicht unbedingt Lügner seien und appellierte andererseits an die Meinungsfreiheit: „In einem Land, in dem die Meinungsfreiheit so ein hohes Gut ist, darf und muss jeder seine Sorgen und seine Ängste äußern, ohne gleich in die rechte Naziecke gestellt zu werden. Aber wenn Sie sich rassistisch äußern, dann sind Sie verdammt noch mal ein Rassist.“