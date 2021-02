Häusliche Gewalt : Polizei untersucht Vorwürfe gegen US-Schockrocker Marilyn Manson

Los Angeles Anfang Februar wurden die Vorwürfe laut: Auf Sozialen Medien warfen diverse Partnerinnen dem Musiker häusliche Gewalt vor. Jetzt überprüfen die Behörden die Anschuldigungen.

Nach Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen gegen US-Sänger Marilyn Manson (52) hat die Polizei in Los Angeles eine Untersuchung eingeleitet. Laut einer Mitteilung des Sheriff-Büros, die am Freitag von US-Medien veröffentlicht wurde, drehen sich die Nachforschungen um Vorwürfe häuslicher Gewalt in einem Zeitraum zwischen 2009 und 2011, als Manson in West Hollywood lebte.