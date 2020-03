Kein Ende in Sicht : Pocher legt im Fernduell mit Wendler nach – und imitiert Falco

Berlin Wer geglaubt hatte, der Kleinkrieg zwischen Pocher und Wendler sei vorbei, ist jetzt eines Besseren belehrt: Pocher greift ein Skandallied über das üble Schicksal eines Teenie-Mädchens auf.

Besonders böse sind die Refrains: „Laura, quit leaving on dreams/ Laura, life is not what seems / You are just a lonely little girl in a instagram world / There is no one who needs you“ singt Pocher an einer Stelle.