Trotz Antisemitismusvorwürfen Roger Waters darf in Frankfurt auftreten

Die Stadt München hatte bereits im März bekanntgegeben, dass sie nach einem Rechtsgutachten keine Möglichkeit sehe, das Konzert des umstrittenen Musikers in der Olympiahalle am 21. Mai zu verbieten. Waters' Konzerttour „This is not a drill“ sieht im Frühjahr in Deutschland außerdem Auftritte in Hamburg, Berlin und Köln vor.