Nach Liebes-Aus mit Influencerin : Pietro Lombardi wünscht sich Frau, die „100 Prozent“ zu ihm steht

Köln Auf Instagram lässt DSDS-Gewinner Pietro Lombardi seine Fans an seinem Leben teilhaben. Er wird oft nach seinem Beziehungsstatus gefragt, am Mittwoch offenbarte er sich seinen Anhängern.

Musiker Pietro Lombardi („Phänomenal“) hat nach einigen Liebes-Wirren Anforderungen an eine zukünftige Partnerin skizziert. „Ich wünsche mir einfach für die Zukunft eine Frau, die zu 100 Prozent hinter mir und zu mir steht“, erklärte der 28-Jährige seinen Fans in einem langen Instagram-Video, in dem er sich mit emotionalen Worten über seine zurückliegenden Beziehungen äußerte. Der Musiker war einst mit Sängerin Sarah Lombardi (28) zusammen, mit der er Sohn Alessio bekam. 2020 - mittlerweile getrennt von Sarah - hatte Pietro dann verkündet, in einer neuen Beziehung mit der Influencerin Laura Maria zu sein. Wochen später gab er die Trennung bekannt.