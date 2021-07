Keine „Kraft und Energie“ : Pietro Lombardi will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Düsseldorf DSDS-Sieger Pietro Lombardi plant eine unbefristete Auszeit. Er will sich aus der Öffentlichkeit und den sozialen Medien zurückziehen. Aktuell breche er viele Projekte ab. Er will durch die Pause wieder zu sich finden.

Sänger Pietro Lombardi will sich aus der Öffentlichkeit und den sogenannten Sozialen Medien zurückziehen. Das verkündete der 29-Jährige am Montag auf seinem Instagram-Account. Es sei nicht einfach, diesen Text zu schreiben, begann Lombardi sein Statement. „Ich könnte niemals in die Kamera lachen & euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist!“