Zweiter Auftritt in Folge Lena Meyer-Landrut sagt Konzert bei Piazza Festival Regensburg ab

Aus gesundheitlichen Gründen hat die Musikerin Lena Meyer-Landrut einen weiteren Auftritt abgesagt. Auf den Instagram-Seiten des Piazza Festival Regensburg und der Künstlerin hieß es, Lena gehe es nach einem „plötzlichen medizinischen Notfall“ am Sonntag nicht besser und sie sei nach wie vor in ärztlicher Behandlung. „Wir müssen die Show heute in Regensburg daher leider auch absagen.“ Der Ticketanbieter Eventim führte das Konzert ebenfalls als abgesagt.