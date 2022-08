Sohn des “The Voice“-Coachs : Peter Maffays Sohn Yaris will auch Rockmusiker werden

Berlin Mit Hits wie „Über sieben Brücken musst Du geh'n“ und „So bist du“ wurde Peter Maffay zu einer echten Rocklegende. Auch der 18-jährige Sohn des Urgesteins will nun ins Musik-Business einsteigen. Was er sich bei seinem Vater abschaut und wie das bei Maffay ankommt.

Peter Maffay gibt am Donnerstag, 18. August seine Castingshow-Premiere: Als Coach will er in der Jury von „The Voice of Germany“ 2022 auf die Suche nach einigen der besten Gesangstalenten Deutschlands gehen. Auch sein Sohn Yaris hat sich nach eigenen Worten seinen Vater zum Karriere-Vorbild genommen. „Mein Ziel ist es, als Musiker mein Geld zu verdienen. Mein Vater war schon immer ein Rock'n'Roll-Vorbild für mich“, sagte der 19-Jährige in einem gemeinsamen Interview mit „Bild“. Manchmal leihe er sich auch die Lederjacken seines Vaters aus dessen Kleiderschrank. „Ich mag ebenfalls diesen Motorrad-Stil.“ Yaris lebt demnach seit September bei seinem Vater am Starnberger See.