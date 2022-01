„Sieben Zwerge, die in einer Höhle wohnen?“ : Peter Dinklage kritisiert Zwergen-Plot in „Snow White“-Remake

Los Angeles Schauspieler Peter Dinklage hat den Disney Studios bei ihrer Arbeit an einem Schneewittchen-Remake Scheinheiligkeit vorgeworfen. Stolz herauszustellen, dass man eine Latina für die Hauptrolle gecastet habe und dann trotzdem noch auf den „verdammt rückständigen“ Zwergenplot zu setzen, passe nicht zusammen.

Die Walt Disney Studios haben auf scharfe Kritik des kleinwüchsigen US-Schauspielers Peter Dinklage (52) an einem Schneewittchen-Remake reagiert. Der 1,35 Meter große „Game of Thrones“-Star hatte am Montag im Podcast „WTF with Marc Maron“ dem geplanten „Snow White“-Projekt Scheinheiligkeit vorgeworfen. Das Studio habe stolz herausgestellt, eine Latina-Schauspielerin als Schneewittchen zu casten und sich damit fortschrittlich zu zeigen - „aber dann machen sie immer noch die verdammt rückständige Story über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben?“, lamentierte Dinklage in dem Interview.