Ehefrau von Daniel Aminati Patrice Aminati nach zweiter Krebstherapie frei von Metastasen

Die Familie hat nach der schweren Zeit der vergangenen Monate eine gemeinsame Reise in ein Familienhotel in Oberhof im Thüringer Wald unternommen – dasselbe Hotel, in dem die Familie bereits kurz vor Beginn der zweiten Immuntherapie gereist war. Auf dem geposteten Foto lächelt das Ehepaar, man sieht ihnen die Freude über die Gesundung an.