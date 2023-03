Autobiografie der Hotelerbin Paris Hilton spricht in Buch über Schmerz nach Abtreibung

Die Autobiografie „Paris“ erscheint am heutigen Dienstag in den USA. Darin thematisiert die Hotel-Erbin, It-Girl, DJane, Sängerin und TV-Star ihren Schwangerschaftsabbruch in ihren frühen 20ern: „Als ich merkte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Sims vor einem Fenster im vierzigsten Stock aufwachen. Ich hatte Angst und Herzschmerz“, so Paris Hilton in ihrem Buch „Paris“.