Suizid als Todesursache vermutet „Parasite“-Star Lee Sun Kyun tot aufgefunden

Der mit seiner Rolle im oscargekrönten Film „Parasite“ bekannt gewordenen Schauspieler Lee Sun Kyun ist tot in einem Auto in Seoul aufgefunden worden. Der Wagen mit der Leiche Lees habe in einem Park im Zentrum der südkoreanischen Hauptstadt gestanden, teilte die Notdienststelle mit. Die Polizei hatte seit Wochen wegen mutmaßlichen Drogenkonsums gegen den Schauspieler ermittelt.