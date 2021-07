Dreistündiger Eingriff : Papst hat Darmoperation gut überstanden

Rom Der 84-jährige Papst Franziskus sei in einem „guten Zustand“, wach und könne selbstständig atmen, teilte der Vatikan am Montag mit. Der Pontifex werde voraussichtlich eine Woche im Krankenhaus bleiben.

Papst Franziskus ist bei einer Operation die Hälfte des Dickdarms entfernt worden. Der 84-Jährige habe den dreistündigen Eingriff gut überstanden, sagte Vatikansprecher Matteo Bruni am Montag. Bei der Operation unter Leitung des Chefs der Bauchchirurgie Sergio Alfieri sei am Sonntag auch der Arzt des Papstes zugegen gewesen. Dem Papst gehe es allgemein gut, er sei wach und atme selbstständig. Falls es keine Komplikationen gebe, könne er in etwa einer Woche entlassen werden.